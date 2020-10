The Mandalorian, è possibile un film? Rispondono Pedro Pascal e Jon Favreau

News Cinema

Con la Disney che si dichiara "platform-agnostic", è possibile che The Mandalorian compia il tragitto inverso, da serie in streaming a film per il cinema? Ecco cosa ne pensano il suo creatore Jon Favreau e il suo interprete Pedro Pascal.

Mentre i fan attendono la seconda stagione di The Mandalorian per il 30 ottobre in streaming su Disney+, un'altra voce prende piede: è possibile un film basato su The Mandalorian interpretato da Pedro Pascal, un film vero e proprio di Star Wars per il cinema con quei personaggi? In un contesto in cui il CEO Disney Bob Chapek ha dichiarato che l'azienda si slegherà da ogni preconcetto sulla destinazione di ogni produzione, ma mantenendo un focus sullo streaming, in pochi abbiamo pensato al passaggio inverso: in tempi di pandemia e di trasloco di Soul proprio sulla piattaforma digitale, era difficile essere ottimisti in tal senso. Eppure, parlando della prospettiva con Hollywood Reporter, il creatore della serie Jon Favreau e proprio Pedro Pascal hanno detto quanto segue...

The Mandalorian sarà il nuovo Star Wars al cinema? Il parere di Jon Favreau

Jon Favreau, creatore di The Mandalorian e al cinema regista di successi come i due primi Iron Man, Il libro della giungla e Il re leone, si è dimostrato possibilista su un'opera cinematografica basata sulle avventure del mandaloriano. Ecco le sue parole:

Il confine si sfuma. Cose che avresti visto solo al cinema, le vedi in streaming, e secondo me potrebbe succedere pure il contrario. [...] Siamo decisamente aperti alla possibilità, siamo entusiasti di vedere dove la storia ci condurrà e all'idea di avere quella flessibilità, perché ora non ci sono regole.

Sia chiaro che il focus di Favreau in questo momento sono la terza stagione della serie ed eventualmente gli spin-off che erano stati ventilati dalla dirigenza: al momento non sta concretamente pensando al trasloco sul grande schermo. Quel "Non ci sono regole" però è un simbolo epocale della situazione che stiamo vivendo, e d'altronde già la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe era stata presentata come una fusione di film per il cinema e serie tv in streaming su Disney+ (molto prima del Covid). Come provocazione contraria, si potrebbe immaginare cosa ne sarebbe stato di Solo: A Star Wars Story se fosse stato un originale Disney+. Sarebbe stato accolto con più serenità?

Le possibilità di The Mandalorian al cinema, parla Pedro Pascal

Anche Pedro Pascal, interprete (al 95% senza volto!) di The Mandalorian ha avuto giustamente qualcosa da dire sul possibile trasloco cinematografico della serie, nello stesso articolo di Variety:

E' un lavoro così bello, mi piacerebbe vederlo sotto forma di esperienza per il grande schermo. Ma d'altronde sembra funzionare così bene che non sono tanto sicuro di volere che sia compromesso da un cambiamento, non so se mi capite. Di certo so che la sfida sarebbe alla nostra portata, non è che queste persone non abbiano l'esperienza necessaria. Se c'è chi può fare una cosa del genere, quelli sono loro!

Con semplicità, Pascal sta in effetti suggerendo che l'idea di slegare una creazione dalla sua fruizione, per quanto appetibile e finanche sensata sul piano commerciale, possa rischiare di snaturarla. Rimane una realtà: il sottouniverso di The Mandalorian nell'ambito di Star Wars è stato forse l'unico che abbia messo d'accordo tutti sul recupero del reale spirito starwarsiano, intermittente nell'insicura nuova trilogia cinematografica. Immaginiamo che pochi si opporranno all'idea che si espanda naturalmente, e con il progetto multimediale di Star Wars The High Republic appena partito, l'uso congiunto di differenti canali per veicolare contenuti apparentati potrebbe diventare sempre più una prassi. Capire come farlo funzionare regolarmente, al di là degli esperimenti isolati e promozionali, potrebbe essere la vera sfida audiovisiva del millennio.