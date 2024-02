The Mandalorian & Grogu si gira tutto in California, con sgravi fiscali: è la prima volta per Star Wars al cinema

News Cinema

Ricordate le fughe all'estero di Star Wars, tra Tunisia e Reggia di Caserta? Stop: The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau si girerà tutto in California, in virtù di uno sgravio fiscale record garantito dallo stato alla Lucasfilm / Disney. E in virtù dello StageCraft dell'Industrial Light & Magic, aggiungeremmo.

The Mandalorian & Grogu sarà interamente girato in California: non era mai successo per la saga di Star Wars, celebre per i suoi set all'estero, almeno per quello che riguarda i prodotti destinati alla sala. In questo caso, la ragione è puramente fiscale, anche se si fa forte dei traguardi tecnici dell'Industrial LIght & Magic negli ultimi anni. Lo stato della California ha infatti garantito alla Lucasfilm / Disney uno sgravio fiscale quasi da record: ben 21.755.000 dollari, a patto che le riprese avvengano tutte in loco e diano lavoro a maestranze locali. La proposta è stata ovviamente accettata. Leggi anche The Mandalorian & Grogu, ecco quando partiranno le riprese del film di Star Wars

Star Wars: The Mandalorian, Grogu, lo sgravio fiscale e lo StageCraft