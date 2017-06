The Man Who Killed Don Quixote: sono terminate le riprese!

E’ proprio il caso di gridare Alleluia!, come sottolinea il sito Usa che è la fonte della nostra notizia. Siamo infatti felici di annunciare che, dopo ben 17 anni di tribolazioni e di speranze nate, naufragate e rinate, il progetto di una vita di Terry Gilliam è arrivato a un punto di svolta: la fine delle riprese. Parliamo naturalmente di The Man Who Killed Don Quixote, il film con Adam Driver, Olga Kurylenko, Michael Palin e Jonathan Pryce dedicato al personaggio più celebre della letteratura spagnola e diventato protagonista di un libro di Miguel de Cervantes nel lontano 1605.

La lieta novella arriva dallo stesso regista, che ha postato su Facebook una foto dal set corredandola della seguente dichiarazione: "Scusate per il lungo silenzio. Sono stato impegnato a fare i bagagli e adesso sto per tornare a casa. Dopo 17 anni abbiamo completato le riprese di The Man Who Killed Don Quixote. Muchas Gracias a tutta la squadra e a quanti hanno creduto in noi. Quixote vive!".

Ambientato nel presente e frutto di un continuo lavoro di riscrittura per adeguare in qualche modo la storia agli attori, il film di Gilliam vede Driver nei panni di un regista pubblicitario e ha potuto contare su un budget di 17 milioni di dollari.

Pronto per la post-produzione, The Man Who Killed Don Quixote dovrebbe arrivare in sala nel 2018. Ricordiamo che i nomi degli interpreti sono più volte cambiati (così come la trama) e che sono stati presi in considerazione, fra gli altri, Ewan McGregor, Robert Duvall e John Hurt.