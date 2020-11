The Making of The Irishman: guarda il backstage del film di Martin Scorsese realizzato dalla Criterion

News Cinema

Netflix e Criterion si sono accordate per rendere disponibile online l'esclusivo backstage realizzato per l'edizione in Blu-ray del film di Scorsese che chiude idealmente una trilogia composta anche da Quei bravi ragazzi e Casinò.

A circa un anno dal suo debutto in streaming su Netflix, che l'ha prodotto, The Irishman di Martin Scorsese si prepara a debuttare in Blu-ray nella presigiosa Criterion Collection, l'etichetta nota ai cinefili di tutto il mondo per la selezione di titoli della storia del cinema che propone e per la qualità tecnica sopraffina delle sue edizioni.

Come è normale che sia, il Blu-ray di The Irishman della Criterion conterà anche su numerosi esclusivi contenuti speciali, tra i quali un backstage di una quarantina di minuti che esplora il dietro le quinte e la lavorazione del film, che conclude idealmente la trilogia gangsteristica di Scorsese iniziata con Quei bravi ragazzi e proseguita con Casinò.

Grazie a un accordo tra Netflix e Criterion, quel backstage è disponbile per tutti online, e non solo per chi acquista il Blu-Ray del film con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Lo potete vedere anche voi qui di seguito.

Leggi anche The Irishman: la recensione di Federico Gironi

The Making of The Irishman: guarda il backstage del film di Martin Scorsese