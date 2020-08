The Making Of: Richard Gere, Diane Keaton e Blake Lively nella rom-com cinematografica di Edward Zwick

News Cinema

Edward Zwick cambia genere producendo e dirigendo The Making Of, una singolare commedia romantica con un cast adulto: Richard Gere, Diane Keaton, Blake Lively e Lin-Manuel Miranda sono i protagonisti.

Edward Zwick è sicuramente più noto come regista di drammi a sfondo storico, sul genere di L'ultimo samurai, Blood Diamond e Defiance, ma si è cimentato anche con la commedia con Amore & altri rimedi. Anzi, ha debuttato in tv proprio con sitcom leggere come In casa Lawrence. Adesso tornerà al primo amore con la commedia romantica, da lui scritta, diretta e prodotta, The Making Of, che ha un cast adulto di tutto rispetto.

Protagonisti saranno infatti i veterani Richard Gere e Diane Keaton assieme a Blake Lively e Lin-Manuel Miranda. La storia è incentrata su due coppie: due registi sposati da anni (Gere e Keaton) scritturano due attori molto emotivi (Lively e Lin-Miranda) perché li interpretino da giovani nella storia del loro grande amore. Ma quando le riprese iniziano, il loro fantastico matrimonio è alla frutta. I registi vogliono un film di successo, mentre gli attori vogliono la storia vera. Quale versione rappresenta la verità? E come distinguere tra vero amore e amore cinematografico quando vita e lavoro diventano indistricabilmente legati?

Sulla carta una bella storia che parla di cinema e vita, verità e finzione. Le riprese del film di Edward Zwick, in cerca di acquirenti al mercato virtuale del cinema di Toronto, inizieranno nella primavera del 2021.