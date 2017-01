The Lovers: il trailer originale del film romantico con Debra Winger e Tracy Letts

The Lovers è un film che inizia lì dove tante altre storie, al cinema, sono finite. O che comunque racconta con un punto di vista diverso dal solito una vicenda comune e archetipica: la fine di un amore.

In The Lovers, infatti, una rediviva Debra Winger e Tracy Letts sono moglie e marito che da tempo non hanno più nulla da dirsi: e che, anzi, hanno entrambi relazioni nuove e ben avviate con nuovi partner. Quel che rimane loro da fare, quindi, è un logicissimo divorzio, sul quale concordano tranquillamente: il problema, però, è che proprio mentre stanno portando avanti le pratiche per la fine definitiva e legale del loro matrimonio, vedono riaccendersi un amore che pensavano fosse estinto, morto e defunto da tempo.

A raccontare la storia di The Lovers, con un mix tra sentimentalismo asciutto e incisivo e umorismo leggero e sapido che non gli è nuovo, è un regista in Italia quasi sconosciuto: Azazel Jacobs, figlio di quel Ken Jacobs che è stato uno dei nomi più importanti del cinema sperimentale degli anni Sessanta e Settanta, che ha deciso di seguire a modo suo le orme paterne, con film come Momma's Man e Terri, visti nei circuiti festivalieri di tutto il mondo (in Italia, in quello di Torino).

Non è chiaro, ancora, se anche The Lovers avrà una vita festivaliera (anche se un film come questo sarebbe perfetto per il Sundance o per Berlino): quello che è certo è che A24, che lo distribuisce sul mercato americano, ne ha previsto l'uscita in sala per il prossimo 5 maggio.