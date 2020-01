The Lovebirds: il trailer ufficiale della scatenata commedia con Kumail Nanjiani e Issa Rae

News Cinema

Il film, che ha nel cast anche Anna Camp e Paul Sparks, uscirà in Italia il 7 maggio.

Si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova commedia, The Lovebirds, ovvero "i piccioncini", l'attore Kumail Nanjiani, in coppia stavolta con Issa Rae, che avete visto pochi giorni fa annunciare le candidature agli Oscar. È appena uscito il trailer ufficiale del film Paramount, che arriverò nei nostri cinema il 7 maggio distribuito dalla Fox.

È la storia di una coppia che si trova coinvolta, come vedrete all'inizio del trailer, in un omicidio e che deve cercare, come accade in questi casi, di sfuggire ai criminali e alla polizia cercando di risolvere un caso con le loro improvvisate risorse, senza lasciarci la pelle.

Da notare la scena delle maschere che fa chiaramente riferimento a Eyes Wide Shut di Kubrick e che al protagonista fa pensare a The Handmaids' Tale per i vestiti rossi che tutti indossano. E avete notato chi è il finto poliziotto? Il Paul Sparks di Boardwalk Empire e House of Cards.