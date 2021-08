The Lost Daughter: le prime foto del film di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman e Dakota Johnson

News Cinema

The Lost Daughter, tratto da un romanzo di Elena Ferrante, segna il debutto nella regia di Maggie Gyllenhaal e sarà presentato in concorso a Venezia. Oggi Netflix ha diffuso le prime foto, in cui si vedono le due protagoniste Olivia Colman e Dakota Johnson.

The Lost Daughter, il film da regista di Maggie Gyllenhaal, verrà presentato al Festival di Venezia, come ormai sappiamo, ma possiamo già averne un piccolo assaggio grazie a una serie di foto di scena appena diffuse da Netflix, dove arriverà alla fine del 2021.

The Lost Daughter è tratto dal romanzo di Elena Ferrante "La figlia oscura", pubblicato nel 2006. Si tratta del terzo libro della scrittrice, successivo a "L'amore molesto" e "I giorni dell’abbandono" e precedente al ciclo de "L'amica geniale". L'appeal del film della Gyllenhaal per noi italiani sta certamente in questo prezioso materiale di ispirazione, ma anche il cast è notevolissimo, a cominciare da Olivia Colman e Dakota Johnson, che si contendono la ribalta. Le affiancano Jessie Buckley, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk, Paul Mescal, Jack Farthing, Robyn Elwell, Ellie Blake, Oliver Jackson-Cohen, Panos Koronis, Alexandros Mylonas, Alba Rohrwacher, Nikos Poursanidis e Athena Martin.

The Lost Daughter racconta la vacanza al mare di una donna di nome Leda (Olivia Colman) che comincia a essere ossessionata dal rapporto fra una madre e una figlia. Mentre le osserva, viene pian piano sopraffatta da dolorosi, spaventosi e confusi ricordi della sua maternità. La donna riflette anche su una scelta difficile e non convenzionale che ha dovuto compiere e sulle conseguenze che questa ha avuto sulla sua vita.

E adesso spazio alle fotografie di The Lost Daughter, che per Maggie Gyllenhaal è il primo film dietro alla macchina da presa. Nelle immagini la vediamo al lavoro con in mano degli appunti (o la sceneggiatura) e con l'immancabile mascherina. Il resto è per la Johnson, la Colman e Peter Sarsgaard.