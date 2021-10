The Lost Daughter: il trailer del primo film da regista di Maggie Gyllenhaal

News Cinema

L'attrice Maggie Gyllenhall esordisce nella regia con The Lost Daughter, tratto dal romanzo di Elena Ferrante La figlia oscura. Protagoniste sono Olivia Colman e Dakota Johnson e oggi è arrivato il primo trailer del film.

I fortunati che sono stati all'ultima Mostra del Cinema di Venezia hanno avuto la possibilità di vedere l'esordio nella regia di Maggie Gyllenhaal, che si intitola The Lost Daughter. Oggi è arrivato finalmente il trailer del film, che, come sappiamo, è ispirato al libro della nostra Elena Ferrante "La figlia oscura", pubblicato nel 2006.

In The Lost Daughter una straordinaria Olivia Colman interpreta Leda, una donna di mezza età che si concede una vacanza al mare. Sulla spiaggia fa amicizia con Nina (Dakota Johnson), a cui rivela di avere due figlie. Ben presto Leda comincia a essere ossessionata da Nina e da sua figlia. Il presente, nel film, si alterna al passato, e facciamo la conoscenza di una Leda giovane (Jessie Buckley), che ha fatto una scelta che ha condizionato irrimediabilmente la sua vita. Nel cast di The Lost Daughter figurano anche Dagmara Domińczyk, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Ed Harris, Jack Farthing e la nostra Alba Rohrwacher.

Che Maggie Gyllenhaal abbia deciso di passare dall'altra parte della macchina da presa non è una cosa che ci meraviglia, visto che l'attrice è figlia di un regista e di una sceneggiatrice. Maggie è anche produttrice del film, che uscirà in sala il 17 dicembre per poi approdare su Netflix il 31.