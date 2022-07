The Lost City: su CHILI Sandra Bullock e Channing Tatum vanno all'avventura

News Cinema

In streaming e download su CHILI c'è The Lost City, dove il modello un po' tonto Channing Tatum e la scrittrice Sandra Bullock sono costretti ad affrontare un'avventura impegnativa... minacciati da Daniel Radcliffe!

The Lost City è su CHILI in streaming e download: la commedia avventurosa e sentimentale è interpretata da Channing Tatum e Sandra Bullock, nei panni di un modello non troppo eroico e di una scrittrice eterno pesce fuor d'acqua. Il film riprende l'idea di classici come Alla ricerca della pietra verde, con un cattivo che la fattezze isteriche di uno scatenato Daniel Radcliffe, e una partecipazione molto autoironica (al limite del demenziale) di Brad Pitt. Dirigono il film Aaron & Adam Nee, che tra poco si occuperanno del film tratto dai celebri Masters of the Universe. Guarda The Lost City su CHILI

The Lost City, la scrittrice, l'avventura e il maschio poco alfa

In The Lost City, la scrittrice Loretta Sage (Sandra Bullock) inforca un best-seller dopo l'altro, ma ha un certo distacco nei riguardi di ciò che produce: si tratta di puri romanzetti rosa, che le tocca anche promuovere in compagnia del vanesio modello Adam (Channing Tatum), non troppo sveglio e interprete per le fan del protagonista maschile delle storie, l'eroico Dash. Proprio in una di queste occasioni Loretta viene a sorpresa rapita dal miliardario egocentrico Fairfax (Daniel Radcliffe), convinto che, in base a quello che Loretta ha scritto in uno dei suoi libri, conosca l'ubicazione di una vera città perduta, dispersa nella giungla. Allarmato dalla sparizione di Loretta, Adam decide di rintracciarla e salvarla, non prima di aver chiesto l'aiuto di Jack Trainer (Brad Pitt), a differenza di lui un vero maschio alfa, in grado di risolvere sul serio i problemi!



The Lost City: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Lost City, il senso dell'intrattenimento leggero per Sandra e Channing

In un'intervista con The Independent, Sandra Bullock ha discusso di una battuta che il personaggio di Channing Tatum ha nel film: quando Loretta si sta lamentando troppo dei romanzi di quart'ordine che scrive, insoddisfatta di se stessa e mostrando una certa supponenza nei riguardi del suo pubblico, è proprio Adam a rimproverarla. Un momento chiave per capire anche lo spirito di puro intrattenimento che l'intero The Lost City vuole avere. Sandra dice nell'intervista:

È difficile rispettare una cosa quando è seppellita dal disprezzo. E quando vai alla fonte del motivo per cui se ne parla così o viene considerata così, quando vai a vedere il perché... ti si spezza il cuore. [...] Perché sei una donna e ti considerano meno. Pensano che, qualsiasi siano i tuoi bisogni, le cose che ti portano gioia o evasione, non abbiano valore. È dura da mandar giù. [...] È un atteggiamento privo del benché minimo rispetto [ed è bello che il rimprovero arrivi da] un personaggio maschile, uno che normalmente direbbe quelle cose o vorrebbe che le pensassimo.