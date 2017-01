The Lost City Of Z, un nuovo trailer del film d'avventura di James Grey con Charlie Hunnam e Robert Pattinson

Quasi in contemporanea con l'annuncio della Berlinale, che lo vedrà presentato in anteprima internazionale nella sezione Berlinale Special durante l'imminente edizione 2017 del festival, ecco arrivare un nuovo trailer di The Lost City of Z, l'atteso film d'avventura di James Grey con protagonisti Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Sienna Miller.

Tratto dal best seller di David Grann, il film racconta la storia vera ma incredibile di Percy Fawcell, un esploratore inglese che, agli inizi del Novecento, ha viaggiato nel profondo dell'Amazzonia scoprendo le tracce di una misteriosa e sconosciuta civiltà che avrebbe popolato la regione.

Convinto della validità delle sue teorie, non supportate da nessuno nella comunità scientifica internazionale, Fawcett tornò a più riprese in Amazzona con moglie, figlio e aiutante, per poi sparire misteriosamente nel nulla nel 1925.

Definito vagamente herzoghiano, per via dei temi e delle atmosfere, The Lost City of Z dovrebbe debuttare nel nostro paese nel corso del prossimo mese di aprile.