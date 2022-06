The Lord of the Rings The War of the Rohirrim: svelata la data di uscita dell’anime prequel del Signore degli Anelli

News Cinema

La New Line Cinema ha annunciato la data di arrivo in sala dell’anime The Lord of the Rings The War of the Rohirrim, che racconta l’origine del Fosso di Helm ed è ambientato nelle Terra di Mezzo durante la Terza Era.

L'anime che racconta gli eventi legati alla Terra di Mezzo che precedono i fatti della trilogia del Signore degli Anelli ha finalmente una data di uscita, che funziona anche da conferma definitiva del film.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim arriverà nelle sale il 12 aprile del 2024, il che significa 23 anni dopo La Compagnia dell'Anello, primo capitolo della saga diretta da Peter Jackson. Certo, manca ancora un bel po’ di tempo, ma il progetto è appena partito, nel senso che gli animatori sono al lavoro. Essendo gli stessi di Blade Runner: Black Lotus, una serie televisiva anime giapponese-americana basata sul franchise di Blade Runner, possiamo dormire sonni tranquilli.

Tutto quello che sappiamo su Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Non abbiamo molte informazioni su The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ma sappiamo che la vicenda è ambientata circa 250 anni prima del viaggio di Frodo Baggings e compagni verso Mordor, e quindi durante la Terza Era. Al centro del film, ispirato alle appendici della trilogia di J.R.R. Tolkien, c'è la storia del Fosso di Helm e del suo fondatore Helm Hammerhand. Costui, che nella versione italiana si chiama Helm Mandimartello, era alla guida del popolo dei cavalli, i Rohirrim appunto. Il Fosso di Helm è situato nella Terra di Mezzo nel regno di Rohan a nord-ovest dell'Ered Nimrais (Monti Bianchi). Il luogo ospita una delle maggiori fortezze della regione, il Trombatorrione. Ecco come lo descrive Tolkien ne Le due Torri:

Dal lato opposto della Vallata Ovestfalda, si trovava una verde conca, una grande baia nelle montagne, che penetrava fra i colli tramite una gola. Gli abitanti di quella contrada la chiamavano il Fosso di Helm, dal nome di un eroe di antiche guerre che vi si era rifugiato.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim è diretto da Kenji Kamiyama e la sceneggiatura è di Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Ancora non sono state rese note le voci dei personaggi. Produce la New Line Cinema, come già accaduto per i film del Signore degli Anelli e per la trilogia de Lo Hobbit.

Di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim è stato detto che darà nuova linfa vitale alla storia dell’Unico Anello. Forse, dopo Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato e relativi sequel, che non hanno avuto il successo sperato, proprio la New Line ci tiene ad andare sul sicuro.

Ricordiamo infine che la monumentale opera di J.R.R. Tolkien ha dato origine alla serie The Lord of the Rings: The Rings of Power, che aspettiamo con ansia e che è ambientata nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era.