The Little Stranger, ecco il trailer dell'horror gotico del regista di Room, Lenny Abrahamson

Dopo il grande successo di Room, candidato a quattro premi Oscar, tra cui quello poi vinto da Brie Larson come miglior attrice protagonista, il regista Lenny Abrahamson tornerà nei cinema italiani il 13 settembre con un nuovo film dal titolo The Little Stranger, un horror gotico che vede protagonista Domhnall Gleeson (che con Abrahamson aveva già lavorato in Frank) e che ha un cast composto da Ruth Wilson, Will Poulter e Charlotte Rampling.

Sceneggiato da Lucinda Coxon, autrice del copione di The Danish Girl, il film racconta di fantasmi, e - secondo il protagonista - è basato su un tipo di paura tutta psicologica.

Di seguito, il primo trailer e la sinossi ufficiale di The Little Stranger:

Il Dott. Faraday, figlio di una domestica, si è costruito una vita di quieta rispettabilità come dottore di campagna. Durante la lunga e torrida estate del 1947, viene chiamato per curare un paziente ad Hundreds Hall, dove un tempo lavorava sua madre. Quella casa è stata per oltre due secoli dimora della famiglia Ayres, ed è ora in rovina. Ma la signora Ayres e i suoi due figli adulti, Caroline e Roddy, sono perseguitati da qualcosa di ben più terribile di un tenore del loro declino. Quando si prende carico del nuovo paziente, Faraday non ha idea della maniera stretta e terrificante con cui la storia della famiglia sia destinata a intrecciarsi con la sua.