The Lincoln Lawyer: tutto sul legal thriller con Matthew McConaughey tratto dal romanzo di Michael Connelly

News Cinema

Adattamento del primo romanzo di Connelly con protagonista l'avvocato Mickey Haller, The Lincoln Lawyer è stato diretto nel 2011 da Brad Furman.

The Lincoln Lawyer, diretto nel 2011 da Brad Furman, è l'adattamento cinematografico di "Avvocato di difesa", il primo dei romanzi scritti da Michael Connelly con protagonista il personaggio di Mickey Haller, qui interpretato da Matthew McCounaghey.

La trama di The Lincoln Lawyer

Mickey Haller è un avvocato difensore di Los Angeles, il cui ufficio è il sedile posteriore di una lussuosa Lincoln Town Car nera guidata da un autista e targata NTGUILTY, ovvero "non colpevole (da qui il titolo del film).

Haller è competente e determinato, e non esita a usare metodi anche discutibili per ottenere l'assoluzione dei suoi clienti, che di solito sono spacciatori, criminali assortiti e prostitute. Assunto per rappresentare Louis Roulet, un playboy di Beverly Hills, figlio dell’immobiliarista Mary Windsor accusato dello stupro e del pestaggio di una prostituta, Haller si ritrova di fronte la ex moglie Maggie come pubblico ministero. Nel corso del dibattimento, l'avvocato inizia a notare numerosi parallelismi con un caso di cui si era occupato anni prima, quando per un cliente accusato dell'omicidio di una prostituta che di dichiarava però ostinatamente innocente, Haller riuscì a patteggiare una pena di 15 anni di reclusione. Lentamente, nella mente di Haller si insinua il dubbio che Roulet sia colpevole delle accuse che sta affrontando in tribunale, e anche di quell'omicidio passato, ma le cose si complicano quando il suo investigatore di fiducia di Haller, al quale aveva chiesto di indagare su Roulet, viene trovato morto, e la pistola usata per ucciderlo è registrata a suo nome.

The Lincoln Lawyer: il trailer del film

Mickey Haller (ed Harry Bosch) nei libri di Michael Connelly

Creato da Michael Connelly, e apparso per la prima volta proprio nel libro da cui è tratto questo film, "Avvocato di difesa", il personaggio di Mickey Haller è poi stato protagonista di altri quattro romanzi dello scrittore americano: "La lista", "La svolta", "Il quinto testimone" e "Il Dio della colpa".

Haller è anche il fratellastro di un altro personaggio nato dalla penna di Connelly, il detective della omicidi di Los Angeles Hieronymus "Harry" Bosch, protagonista di numerosi romanzi pubblicati tra il 1992 e il 2020 dai quali è stata tratta la serie televisiva Bosch, che si trova in streaming su Amazon Prime Video, e che vede Titus Welliver nei panni del personaggio protagonista.

Le vicende di Mickey Haller e di Harry Bosch si sono spesso intrecciate nei romanzi delle rispettive serie: la prima volta è accaduto in "La lista", dove i due si trovano costretti a indagare assieme sullo stesso caso e dove si scopre che Bosch è sempre stato a conoscenza del loro legame di sangue, che viene però rivelato a Haller solo verso la fine del libro.

Matthew McCounaghey: un Mickey Haller scelto da Michael Connelly

È stato lo stesso Connelly, che prima dell'uscita di The Lincoln Lawyer nelle sale aveva speso parole di elogio per come il film aveva portato al cinema il suo romanzo e la sua storia, a spingere affinché il ruolo di Mickey Haller fosse affidato a Matthew McCounaghey. Sembra che lo scrittore avesse deciso che l'attore texano fosse quello giusto per interpretare Haller dopo averlo visto all'opera in Tropic Thunder, nel quale interpretava Rick Peck, agente e amico del divo del cinema action Tugg Speedman. McConaughey si trova così per la terza volta nella sua carriera a interpretare il ruolo di un avvocato dopo averlo fatto in Amistad di Steven Spielberg, e in Il momento di uccidere di Joel Schumacher.

Non solo McCounaghey: il cast di The Lincoln Lawyer

Al fianco di Matthew McConaughey, il regista di The Lincoln Lawyer Brad Furman ha assemblato un cast di bravissimi attori hollywoodiani.

Il caratterista William H. Macy è Frank Levin, l'investigatore che aiuta Haller nelle indagini relative ai casi; Marisa Tomei interpreta il procuratore distrettuale Margaret "Maggie" McPherson, ex moglie di Haller.

Ci sono poi anche Ryan Philippe (l'imputato Louis Roulet), Michael Peña, John Leguizamo, Bryan Cranston e Laurence Mason (che è Eddie, l'autista della Lincoln di Haller).

Le location di The Lincoln Lawyer

Un altro dei grandi protagonisti di The Lincoln Lawyer è la città di Los Angeles, che Haller percorre di continuo a bordo della sua auto, che è un vero e proprio ufficio mobile. Per via della sua abituale clientela, la Los Angeles frequentata dal protagonista del film on è tanto quella dei quartieri più noti, glamour o patinati, ma la Los Angeles dei quartiere più popolari e malfamati: Inglewood, Lynwood, Echo Park, Boyle Heights e Lincoln Height, che poi è anche il quartiere dove abita Haller (per la precisione al 3104 di Minnesota Street).

The Lincoln Lawyer: la colonna sonora

Le musiche originali del film sono firmate da Cliff Martinez, noto compositore che ha realizzato le colonne sonore di numerosi film di Steven Soderbergh e di Nicolas Winding Refn, solo per fare due nomi.

Nella colonna sonora del film compaiono poi numerosi canzoni non originali che spaziano dal soul e l'r'n'b fino al rap e all'elettronica, come Ain't No Love in the Heart of the City di Bobby Bland, Monstracity di Marcus "Siege" White, Music di Marvin Gaye, Don't Sweat the Technique di Eric B. & Rakim, Nightcall di Kavinsky & Lovefoxx, California Soul di Marlena Shaw, 107 Degrees dei Citizen Cope, The Wilderness di Colin Smith, Moment of Truth di Gang Starr, I Remember di Deadmau5 e Kaskade e Number of Yari di Setti and the Miracle.

The Lincoln Lawyer: il parere della critica e i risultati al botteghino

The Lincoln Lawyer conta su un 84% di giudizi positivi su un totale di 174 recensioni raccolte dall'aggregatore Rotten Tomatoes.

Il film ha incassato più di 87 milioni di dollari in tutto il mondo (56 dei quali nei soli Stati Uniti), a fronte di un budget di circa 40.