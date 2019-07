The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nel trailer del nuovo horror dell'autore di The Witch

News Cinema

Presentato a Cannes alla Quinzaine des réalisateurs, il film in bianco e nero di Robert Eggers uscirà in America il 18 ottobre.

Dopo The Witch, l'horror che ha conquistato molti appassionati del genere, Robert Eggers ci ha riprovato con The LIghthouse, Il faro. Presentato alla Quinzaine des réalisateurs dell'ultimo festival di Cannes, il film in 35 mm. e in bianco e nero, con Robert Pattinson e Willem Dafoe come non li abbiamo mai visti, ha conquistato la maggioranza della critica.