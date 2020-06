The Lighthouse: il film da vedere e commentare insieme martedì 2 giugno con SimulWatch

News Cinema

La visione condivisa di martedì 2 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di The Lighthouse, l'ambizioso e allucinato film horror interpretato da Robert Pattinson e Willem Dafoe, e diretto dal Robert Eggers che aveva già conquistato i fan del genere con l'ottimo The Witch.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Lighthouse e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 2 giugno alle 21:30.

In The Lighthouse, presentato in prima mondiale alla Quinzaine des réalisateurs del 2019, racconta la storia di due uomini di guardia a un faro situato su una remota isola al largo della costa del New England, sul finire del XIX secolo. Uno è lo storico guardiano, l'altro il suo nuovo giovane aiutante. Tra tempeste, bevute, litigi e angoscianti presagi, le lunghe settimane del loro isolamento si tramuteranno in un'esperienza al limite della resistenza umana, tanto per il fisico quanto per la psiche.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

