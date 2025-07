The Life of Chuck, Tom Hiddleston nel trailer italiano del film da Stephen King

News Cinema

È arrivato il trailer italiano ufficiale di The Life of Chuck, il film interpretato da Tom Hiddelston, adattamento di un racconto di Stephen King, sceneggiato e diretto da Mike Flanagan. Il lungometraggio sarà in sala dal 18 settembre, distribuito da Eagle Pictures, e molti già lo ritengono uno dei migliori adattamenti di un'opera dello scrittore, immaginiamo riferendosi alla produzione meno horror e relativamente più intimista. Anche se abbiamo dei dubbi, perché non abbiamo dimenticato Stand By Me o Le ali della libertà, siamo comunque curiosi.



The Life of Chuck: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Tom Hiddleston, tratto dal racconto di Stephen King - HD

The Life of Chuck, Tom Hiddleston nella versione cinematografica di La vita di Chuck

Con The Life of Chuck, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan (qui anche montatore) firma il terzo adattamento di un'opera di Stephen King, dopo Il gioco di Gerald (2017) e Doctor Sleep (2019). Il racconto originale è intitolato "La vita di Chuck", uno dei quattro contenuti nella raccolta "Se scorre il sangue" (2020). La narrazione è suddivisa in tre atti, narrati a ritroso e concentrati sul personaggio di Charles Krantz (Tom Hiddleston, ma anche Jacob Tremblay, Benjamin Pajak e Cody Flanagan ad età differenti). I tre diversi momenti della vita di Chuck si riflettono in modo visionario sul mondo che lo circonda, in una sorta di parabola realistico-fantastica che mira a trasmettere un concetto: ogni vita è un miracolo, invitandoci - citando la presentazione ufficiale - "a guardare dentro e attorno a noi, per riscoprire ciò che conta davvero: il tempo, l’amore, la memoria, la bellezza che si nasconde nel quotidiano."

Il film vede nel cast tra gli altri anche Karen Gillan, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Samantha Sloyan, David Dastmalchian, Matthew Lillard e Mia Sara, e pare che sia stato molto gradito allo stesso Stephen King, che ha così sottolineato il messaggio della storia: "Ci rendiamo conto che la vita di quest'uomo viene stroncata, ma questo non significa che non sperimenti la gioia. L'ansia esistenziale e il lutto fanno parte dell'esperienza umana, però lo stesso vale per la gioia."

Il lungometraggio è uscito all'inizio di giugno negli USA, dopo essere stato presentato al Toronto International Film Festival nel settembre 2024 (le riprese si sono svolte dall'ottobre al novembre 2023).