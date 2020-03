The Legion: Mickey Rourke come Capitan Harlock e Lee Patridge nel trailer del film epico

News Cinema

Nel primo secolo avanti Cristo, i Romani combattono contro i loro peggiori nemici di sempre: i Parti.

"Quello che non uccide fortifica" - dice un Mickey Rourke con la benda sull'occhio nel trailer del film storico e d'azione The Legion, che arriverà nelle sale USA, in digitale e on demand il prossimo 8 maggio. La regia è del produttore spagnolo José Magán, al suo esordio dietro alla macchina da presa, e gli altri interpreti sono Bai Ling e Lee Partridge. La prima la ricordiamo nel film con Richard Gere L'angolo rosso e nell'horror Dumplings, mentre il secondo ha recitato nell'horror Malevolent - Le voci del male (prodotto da Magán) e ha da poco finito di girare un disaster movie intitolato, pensate un po’, COVID-21: Lethal Virus. Aiuto!

Anche The Legion è a suo modo la cronaca di un disastro, perché racconta di due legioni romane che, durante l'invasione della Partia, nel primo secolo avanti Cristo, sono bloccate fra le montagne innevate dell'Armenia e rischiano di morire lentamente di freddo. La restante parte dell'esercito romano è a due settimane di cammino, e la zona pullula di Parti, una popolazione notoriamente aggressiva. L'unica speranza per la sopravvivenza degli sparuti contingenti è Noreno (Lee Partridge), un soldato per metà romano a cui viene affidata l'impossibile missione di attraversare territori che sono pieni di nemici e raggiungere la milizia romana. L'ardua impresa del giovane uomo - inutile dirlo - ci ricorda quella del protagonista di 1917, solo che qui non ci troviamo in presenza di un lunghissimo piano sequenza, ma di un montaggio rapido in stile videoclip. La CGI, inutile dirlo, regna sovrana.