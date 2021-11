The Last Son: Sam Worthington e Machine Gun Kelly uno contro l'altro nel trailer del western

News Cinema

The Last Son è il primo western di Tim Sutton e vede protagonisti Sam Worthington e Machine Gun Kelly, affiancati da Thomas Jane e Heather Graham. Del film è appena uscito il trailer, che ci restituisce paesaggi magnifici.

Un Sam Worthington con la barba da hipster e la chioma fluente è il protagonista di un western intitolato The Last Son in cui recita un personaggio che soprattutto gli amanti della musica contemporanea conoscono. Parliamo di Colson Baker, alias il rapper Machine Gun Kelly, che comunque ha all'attivo una sua piccola filmografia.

The Last Son vede dietro alla macchina da presa Tim Sutton, che conosciamo come il regista di Dark Knight, il film sul massacro di Aurora (la sparatoria avvenuta nel 2012 durante una proiezione de Il Cavaliere Oscuro: il Ritorno ad opera del ventiquattrenne James Holmes). La sceneggiatura non è sua ma di Greg Johnson, che ha una certa esperienza con le serie tv. Nel film, oltre a Sam Worthington e a Machine Gun Kelly, recitano Thomas Jane e Heather Graham.

La trama di The Last Son

Ecco la sinossi ufficiale di The Last Son, che in italiano significa l'ultimo figlio:

Basato su una sceneggiatura finita nella black list e scritta da Greg Johnson, e diretto da Tim Sutton, The Last Son è ambientato fra le montagne della Sierra Nevada durante il diciannovesimo secolo. Isaac LeMay (Sam Worthington) è un sanguinario fuorilegge tormentato da una terribile profezia che dà la caccia alla sua prole per evitare di essere ucciso per poi prendere di mira suo figlio Cal (Colson Baker). Con i cacciatori di taglie e l'enigmatico ufficiale statunitense Solomon (Thomas Jane) alle calcagna, i due sono destinati a uno scontro violento.

Il trailer di The Last Son

Anche se The Last Son è il primo western diretto da Tim Sutton, a giudicare dal trailer sembra che il regista padroneggi perfettamente il genere. A fare da sfondo alla vicenda sono splendidi paesaggi restituiti in campi lunghi, e il crudele protagonista si contraddistingue per un'aura di mistero. Worthington è solenne e minaccioso, con quella sua bombetta, gli stivali e la frase sibillina: "Non sapete cosa vi aspetta". Di più non vi sveliamo, lasciandovi alle prime immagini del film, che uscirà on demand e in un numero limitato di sale il 10 dicembre.