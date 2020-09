The Last Shift: Rickard Jenkins dice addio a patatine fritte e hamburger nel trailer del film

News Cinema

Insieme a Shane Paul McGhie Richard Jenkins è protagonista di The Last Shift, un buddy movie su due uomini che fanno il turno di notte in un fast food. Del film abbiamo il trailer.

Richard Jenkins è un artista immenso, di cui siamo fan da tempo immemorabile e che ci ha regalato una splendida performance ne L'ospite inatteso, nella serie tv Six Feet Under e nella miniserie Olive Kitteridge, per fare solamente alcuni esempi. L'ultimo film in cui lo abbiamo visto è La forma dell'acqua, per cui ha ottenuto la candidatura all'Oscar. E’ passato un po’ di tempo dalla favola fantastica di Guillermo del Toro, e quindi ci fa davvero piacere ritrovare l'attore nell'indipendente The Last Shift, che ha debuttato al Sundance Film Festival 2020 e di cui è appena arrivato il trailer.

The Last Shift in un certo senso è un buddy-movie perché vede protagonista una coppia. La formano il personaggio di Jenkins, che sta per concludere la sua quasi quarantennale esperienza di lavoro in un fast food e l'uomo che deve sostituirlo e che di certo non ambisce a friggere patatine per tutta la vita. Quest'ultimo è interpretato da Shane Paul McGhie, che abbiamo visto in What Men Want, After e After 2. La regia è invece del documentarista Andrew Cohon mentre luscita nelle sale USA è prevista per il 25 settembre.

Ed ecco la sinossi ufficiale di The Last Shift, prima delle immagini promozionali:

The Last Shift è una storia americana su due uomini che appartengono a mondi lontani fra loro ma che si trovano a lottare per andare avanti nella stessa città. Stanley è un anziano che lavora in un fast food e che progetta di andarsene dopo 28 anni di turni di notte da Oscar's Chicken and Fish. Il suo ultimo weekend prende una svolta inaspettata nel momento in cui si trova ad addestrare il suo sostituto, un talentuoso e giovane scrittore che non può fare il suo lavoro perché le sue provocatorie asserzioni politiche lo mettono continuamente nei guai. I due hanno ben poco in comune, ma le circostanze li riuniscono. Stanley, che ha lasciato prematuramente la scuola e ha guardato la vita passargli davanti, descrive orgogliosamente tutte le particolarità del lavoro, mentre Devon, che è titolare di una rubrica su un giornale e che è troppo intelligente per cucinare hamburger, è convinto che il loro impiego sia una forma di sfruttamento. Una scintilla di solidarietà si accenderà durante le lunghe ore notturne di lavoro in una tranquilla cucina.