The Last of Us: Neil Druckmann non vuole che il videogioco arrivi al cinema

Se grazie a Shawn Levy, e magari anche al protagonista Tom Holland, la trasposizione cinematografica del videogico Uncharted non dispiace a Neil Druckmann (sviluppatore e co-writer di Unchardetd: Drake's Fortune e Uncharted 2: Il covo dei ladri e direttore creativo e co-writer di Uncharted 4: Fine di un ladro), è lo stesso game designer della Naughty Dog a nicchiare circa una possibile versione per il grande schermo di The Last of Us, altra sua mirabile creatura di cui attualmente sta sviluppando il capitolo II°.

A dirla tutta, Druckmann avrebbe anche scritto la sceneggiatura del film, ma proprio non riesce a immaginarselo concluso e con attori diversi da coloro che hanno prestato la voce ai suoi protagonisti. Lo ha dichiarato lui stesso in occasione del DICE Summit di Las Vegas, dov’è stato intervistato dal regista di 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg.

Ecco la sua dichiarazione: "Ho anche lavorato alla sceneggiatura di The Last of Us, che era un adattamento diretto. Adesso che è passato un po’ di tempo, mi guardo indietro e mi accorgo che non voglio che il film venga realizzato. Forse si potrebbe fare qualcosa con quel mondo, concentrandosi su altri personaggi o un altro lasso di tempo. Ma per quanto riguarda me - e di certo la Naughty Dog e molti fan - Nolan North è Nathan Drake, Ashley Johnson è Ellie, Troy Baker è Joel. Sarebbe strano vedere altre persone in questi ruoli".

Niente da fare dunque per un film che, affidato a un regista di spessore, sarebbe molto interessante sia da un punto di vista visivo che contenutistico.

The Last of Us è ambientato in uno scenario postapocalittico dove il 60% dell’umanità è stata uccisa o trasformata in creature mostruose e sanguinarie e ruota intorno a un contrabbandiere di nome Joel e a una ragazza chiamata Ellie.