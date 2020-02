The Last Duel: Ben Affleck, Adam Driver e Matt Damon cavalieri medievali nelle prime foto dal set

News Cinema

Il film di Ridley Scott, scritto da Affleck e Damon, è la storia di un duello per vendicare un tradimento.

Circolano già da qualche ora in rete, precisamente su Twitter, alcune favolose foto di scena di The Last Duel in cui Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver sono tre signori del Medioevo. Il film, come sappiamo, è diretto da Ridley Scott e sceneggiato dallo stesso Affleck insieme all'amico Matt Damon, anche lui fra i protagonisti. Affleck e Damon hanno già collaborato in passato alla scrittura di un copione, quello di Will Hunting - Genio ribelle, che ha fruttato loro l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e di cui il secondo era interprete al fianco di Robin Williams.

The Last Duel è tratto dall'omonimo libro di Eric Jager e racconta un fatto vero: l'ultimo duello giudiziario (o duello di Dio) di Francia, autorizzato dal re Carlo VI e avvenuto il 29 dicembre del 1386. I due contendenti erano Jean de Carrouges e il suo scudiero Jacques Le Grises, e il primo aveva accusato il secondo di aver stuprato sua moglie Marguerite de Carrouges mentre lui era impegnato in battaglia. Chi dei due la spuntò? Non saremo noi a dirvelo, invitandovi piuttosto a guardare gli scatti dal set e farvi quattro risate. Adam Driver e Ben Affleck sono davvero buffi in versione cavalieri. E che dire delle loro capigliature? Il primo ha una chioma fluente (oltre a un'aria assai seriosa), mentre il secondo è biondo platino e ha una barba da capretta. Quanto a Damon, ha fatto ciò che ha potuto per sottrarsi all'obbiettivo, e infatti appare in una sola foto, quasi completamente nascosto da un mantello. Anche lui ha la barba da capretta e capelli di un colore chiaro, probabilmente biondo cenere.

The Last Duel conquisterà una parte delle sale americane il 25 dicembre 2020, per poi invadere i cinema l’8 gennaio del 2021.

The men of The Last Duel 🤭 pic.twitter.com/ExzxiJ9XkU— 🖤 (@Villanelle27) February 27, 2020

Adam Driver as Jacques Le Gris, The Last Duel Feb27, 2020 pic.twitter.com/g7uEI6i12h— Best of Adam Driver (@more_driver) February 27, 2020