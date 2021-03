The Lady in the Van: la vera storia del film sull'amicizia tra uno scrittore e una senzatetto

News Cinema

Uscito in Italia nel febbraio del 2016, The Lady in the Van con Maggie Smith racconta la vera storia dell'amicizia tra uno scrittore e una donna senzatetto.

Uscito al cinema in Italia nel febbraio del 2016, The Lady in the Van è la vera storia vissuta dallo scrittore Alan Bennett e della sua insolita amicizia con una burbera clochard. Diretto da Nicholas Hytner, il film si ambienta nella Londra degli anni 70 e racconta di Miss Mary Sheperd, un’eccentrica signora che vive su uno sgangherato furgone parcheggiandolo di volta in volta in qualche via della città. Quando la donna arriva con il suo van nel benestante quartiere di Camden Town, gli abitanti sono turbati e infastiditi dalla sua presenza. Tutti tranne Alan Bennett, a suo modo eccentrico anche lui, il quale permette a Miss Sheperd di sistemarsi nel vialetto di casa sua per tre mesi senza sapere che la donna resterà lì per ben quindici anni. In questo tempo si consolida tra loro una strana amicizia che lascia emergere anche l'oscuro passato della donna.

Il film è anche l'occasione per ammirare la versatilità dell'oggi 86enne Maggie Smith, una straordinaria attrice capace di passare dalla professoressa McGranitt della saga di Harry Potter all'aristocratica Contessa Madre di Grantham in Downton Abbey fino alla senzatetto di The Lady in the Van. E questo solo per citare alcuni titoli degli ultimi vent'anni, senza considerare la lunga carriera che le ha fruttato due premi Oscar, nel 1970 e nel 1979.

The Lady in the Van: la vera storia raccontata dal film

Il film è stato girato al 23 di Gloucester Crescent, nel quartiere di Camden Town a Londra, precisamente nella vecchia casa di Alan Bennett dove la vera Miss Mary Sheperd ha trascorso quindi anni della sua vita, parcheggiata nel vialetto d'ingresso. Il regista Hytner ha raccontato che una parte del divertimento è stato vedere le facce dei residenti, molti dei quali erano gli stessi del periodo di permanenza della donna, dal 1974 alla sua morte all'età di 78 anni nel 1989. Bennett, scrittore e commediografo oggi 86enne, non riusciva a lavorare dopo l'arrivo di Miss Sheperd (di cui scoprì il vero nome soltanto dopo la sua morte) che si era fermata proprio di fronte alla finestra del suo studio. Il disturbo continuo per lui erano i vicini che si rivolgevano alla senzatetto con una certa rudezza dicendole di andarsene. Lui non tollerava quell'atteggiamento, ma la cosa peggiore era proprio la sua concentrazione continuamente spezzata, tanto invitare la signora a parcheggiare nel suo vialetto cosicché nessuno potesse più dire nulla. Tanto si sarebbe trattato di pochi mesi, credeva lui.