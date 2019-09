The King's Man - Le Origini: un nuovo trailer italiano del film che racconta le origini dei Kingsman

News Cinema

Terzo capitolo cinematografico basato sul Comic Book "The Secret Service" di Mark Millar e Dave Gibbons, arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

I Kingsman, oramai, dovreste averceli presenti tutti. Quel gruppo di incredibili agenti segreti quintessenza del più puro spirito british, raccontati da Matthew Vaughn in due film di grande successo interpretati da Colin Firth e Taron Egerton. Quello che è stato inventato da Mark Millar nel fumetto "The Secret Service", firmato assieme a Dave Gibbons.

Ebbene, dal 13 febbraio 2020 potremo vedere nei cinema italiani un terzo film di questa fortunata serie, che in realtà è un prequel, e si chiama The King's Man - Le Origini.

Interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance, il film racconta le origini di questo straordinario gruppo di eroi, e di come, nel corso della travagliata alba del Novecento, i Kingsman si troveranno contretti a fronteggiare un pericolo di enormi proporzioni, incrociando eventi fantastici e di fantasia con quelli storici.

I più attenti tra di voi, infatti, avranno riconosciuto nell'uomo della foto in testa a queste righe il temibile monaco Rasputin, e nel nuovo trailer di The King's Man - Le Origini che vi andiamo ora a presentare, invece, riconosceranno eventi direttamente riconducibili allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e al deflagrare del conflitto.