The King's Man - Le Origini: nuovo trailer e nuovo poster per il film di Matthew Vaughn

News Cinema

Uscirà il 5 gennaio 2022 nei cinema italiani, distribuito da The Walt Disney Company Italia, The King's Man - Le Origini, terzo film (e prequel) della serie di successo tratta dai fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons. Ve ne presentiamo un nuovo trailer e un nuovo poster.

Uscirà il 5 gennaio 2022 nei cinema italiani, distribuito da The Walt Disney Company Italia, il nuovo film 20th Century Studios The King's Man - Le Origini, il terzo della serie di successo basata sui fumetti The Secret Service scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, di cui funge da prequel.

A 8 anni dal primo Kingsman - Secret Service e a 5 anni dal suo sequel, Kingsman - Il cerchio d'oro, il film, nuovamente diretto da Matthew Vaughn, ci rivelerà finalmente le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

Ve ne presentiamo oggi il nuovo trailer in italiano

The King's Man - Le Origini: il nuovo trailer ufficiale in italiano del film

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

The King's Man - Le Origini: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

The King's Man - Le Origini: un nuovo poster del film

The King’s Man - Le Origini, che vede nel suo cast è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance, è stato in parte girato in Italia, in particolare alcune riprese si sono svolte in location torinesi e piemontesi come il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria e Palazzo Reale di Torino, mentre le scene in esterno hanno toccato Lungo Po Diaz a Torino e il comune di Venaria, in via Andrea Mensa.