The King's Man - Le origini: nel nuovo trailer italiano i protagonisti parlano del film!

Atteso finalmente nelle sale il prossimo 29 dicembre, The King's Man - Le Origini, si presenta al pubblico con un nuovo trailer italiano denso di interviste.

Bloccato più volte dalla pandemia, il prequel dei due film di successo, dal primo Kingsman - Secret Service, del 2015, intitolato The King's Man - Le origini, dovrebbe finalmente arrivare al cinema il 29 dicembre. Intanto, per darci un assaggio di quel che ci aspetterà, è uscito un nuovo trailer italiano, che vi mostriamo e in cui si rivedono i volti degli attori che hanno dato il via alla saga e si ascoltano regista e protagonisti presentare il film.

La storia, ricordiamo, racconta come è nata l'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman. Torniamo dunque indietro nel tempo, fino alla Prima Guerra mondiale, per scoprire le imprese di questo corpo d'élite.

Nel ricchissimo cast ci sono Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Rhys Ifans, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance.