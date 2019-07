The King's Man - Le Origini: Ecco il primo trailer italiano del prequel dei Kingsman!

News Cinema

Il film diretto da Matthew Vaughn, con Ralph Fiennes e Gemma Arterton, arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

Dopo il grande successo di pubblico e critica dei primi due film della serie The Kingsman, Matthew Vaughn ci riporta ora indietro nel tempo di un centinaio di anni per raccontarci le origini dell'oramai celebre agenzia di intelligence.

The King's Man - Le Origini, terzo capitolo cinematografico basato sul Comic Book "The Secret Service" di Mark Millar e Dave Gibbons, arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020. Nell'attesa possiamo mostrarvi oggi il primissimo trailer in italiano del film:



The King's Man - Le Origini: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nonostante l'"archiviazione" (momentanea?) dei protagonisti dei primi due film, il cast del nuovo Kingsman rimane di primissimo ordine. A comporlo sono stati infatti chiamati Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, e Charles Dance.

Il film racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King's Man - Le Origini è il racconto delle origini dell'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.