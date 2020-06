The King's Man: il nuovo trailer ufficiale italiano del film di Matthew Vaughn

News Cinema

The King's Man - Le origini, prequel della fortunata serie diretta dal regista inglese Matthew Vaughn, debutterà nei cinema italiani il prossimo 17 settembre

A lungo rimandato, anche per via della pandemia globale di Covid-19 che ha paralizzato le attività cinematografiche in tutto il mondo, The King's Man - Le Origini sembra finalmente sulla buona strada per fare il suo debutto nei cinema: in Italia arriverà il 17 settembre prossimo. La nuova data d'uscita è accompagnata da un nuovo trailer ufficiale italiano, che vi mostriamo qui di seguito.

Prequel della serie di Kingsman, portata al cinema da Matthew Vaughn in due film di grande successo interpretati da Colin Firth e Taron Egerton, a partire da un fumetto ideato da Mark Millar e Dave Gibbons, The King's Man - Le origini è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance, e racconta le origini dello straordinario gruppo di agenti segreti quintessenza del più puro spirito british, e di come, nel corso della travagliata alba del Novecento, i Kingsman si troveranno contretti a fronteggiare un pericolo di enormi proporzioni, incrociando eventi fantastici e di fantasia con quelli storici.

The King's Man - Le origini: il nuovo trailer italiano ufficiale del film