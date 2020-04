The King of Staten Island di Judd Apatow arriverà direttamente in VOD a giugno

News Cinema

Protagonista Pete Davidson in una storia decisamente autobiografica.

La Universal Pictures ha deciso di far uscire direttamente in Video On Deman il nuovo film di Judd Apatow intitolato The King of Staten Island. La commedia avrebbe dovuto essere uno dei titoli di punta del Tribeca Film Festival 2020 e uscire nei cinema americani il 19 giugno, mentre adesso arriverà direttamente sulle piattaforme specializzate il 12 dello stesso mese.

Protagonista assoluto di The King of Staten Island è la star del Saturday Night Live Pete Davidson. La storia del film è infatti largamente ispirata alle vicende personali del comico, il quale dopo aver perso il padre nell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001si è gettato nella stand-up comedy a soli 16anni. Davidson ha scritto la sceneggiatura del film insieme allo stesso Apatow e a Dave Sirus. Insieme a lui nel cast troveremo anche Marisa Tomei, Steve Buscemi e Bel Powley.

Tra i film più conosciuti di Judd Apatow troviamo i successi di 40 anni vergine con Steve Carell, Molto incinta con Seth Rogen e l’ultimo Un disastro di ragazza con Amy Schumer, uscito nel 2015. Pete Davidson invece al cinema ha avuto ruoli di supporto in What Men Want, Jesus Rolls e il prossimo The Suicide Squad di James Gunn.