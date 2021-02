The Killer sarà il nuovo film di David Fincher per Netflix con Michael Fassbender!

News Cinema

Il prossimo film di David Fincher per Netflix sarà The Killer con Michael Fassbender tratto da una serie di graphic novel, che lo riunirà allo sceneggiatore di Seven, Andrew Kevin Walker.

Dopo il cinefilo Mank, scritto dal padre e dedicato con grande e filologico amore a due grandi personaggi della storia del cinema, David Fincher tornerà in territori thriller con The Killer, il prossimo film che realizzerà per Netflix e che avrà, sembra, come protagonista Michael Fassbender, da un po' assente dalle scene.

Il film è tratto da una serie di graphic novel, pubblicate dapprima in Francia in 12 album col titolo Le Tueur, scritti dal francese Alexis Nolent, noto con lo pseudonimo di Matz, tra il 1998 e il 2013, con i disegni di Luc Jacamon.

La storia narrata nei romanzi è quella di uno spietato sicario che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo privo di morale, e cerca di sfuggire alle conseguenze politiche dei suoi omicidi, per venire poi di nuovo coinvolto nel gioco geopolitico tra Cuba, il Venezuela e gli Stati Uniti.

Il film marcherà anche una reunion storica: quella tra Fincher e Andrew Kevin Walker, lo sceneggiatore di Seven, che adatterà i romanzi per lo schermo. Walker, anche se non ha più firmato i film di Fincher, è stato comunque consulente non accreditato alle sceneggiature di The Game e Fight Club ed è anche apparso in un cammeo in Panic Room.