Ad annunciarlo lo stesso regista John Woo. Chi sostituirà l'attrice premio Oscar?

Ospite d’onore all’Hawaii International Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, il gande cineasta John Woo ha annunciato che Lupita Nyong’o non sarà più la protagonista del remake di The Killer, che lui dirigerà dopo aver realizzato il cult-movie originale nel 1989. A quanto pare il processo di riscrittura della sceneggiatura è stato così lungo che l’attrice si troverà a lavorare su un altro progetto quando cominceranno le riprese della nuova versione, verosimilmente il prossimo gennaio. Ricordiamo che protagonista dell'originale era un grandioso Chow Yun-Fat.

Lo stesso John Woo ha deciso che il suo rifacimento di The Killer avrà una protagonista femminile, in quanto il cambio di sesso a suo avviso aggiungerà nuove sfumature alla storia. Non si sa chi la sostituirà come protagonista né chi sarà l’antagonista principale. Ci si aspetta però che nomi importanti vengano annunciati presto, visto che lo stesso regista ha confermato l’inizio della lavorazione, che si terrà principalmente tra Germania e Francia. La sceneggiatura è stata scritta da Eran Creevy, che ha lavorato su un precedente draft di Josh Campbell e Matt Stuecken. Anche il premio Oscar Brian Helgeland (L.A. Confidential, Mystic River) ha ripulito in precedenza il copione. Oltre che dietro la macchina da presa Woo sarà anche tra i produttori del lungometraggio.

Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie al suo film d’esordio 12 anni schiavo, Lupita Nyong’o ha molte probabilità di ricevere la sua prima nomination come attrice protagonista per Noi, thriller-horror di Jordan Peele che negli Stati Uniti è stato acclamato e ha incassato ben 175 milioni di dollari.