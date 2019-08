The Kill Team: il trailer del film bellico con Alexander Skarsgård e Natt Wolf

News Cinema

Ispirato a un documentario con lo stesso titolo e argomento, il film racconta le violenze di alcuni soldati americani in Afghanistan.

Fra Nat Wolff e Alexander Skarsgård, il più conosciuto è probabilmente il secondo: per le serie True Blood e Big Little Lies e per film come The Legend of Tarzan, Mute e La conseguenza, per parlare solo dei titoli più recenti. Ciò non significa che Wolff sia meno talentuoso, anzi, possiamo certamente definirlo un enfant prodige, visto che a 5 anni ha cominciato a scrivere canzoni. Sul grande schermo lo ricordiamo in Palo Alto, Colpa delle Stelle, In Dubious Battle e nel thriller Death Note - Il quaderno della morte.

Se parliamo di questi attori proprio oggi, è perché possiamo vederli fianco a fianco nel trailer di The Kill Team, film di Dan Krauss che prende ispirazione da un suo documentario che ha lo stesso titolo e che nel 2013, quando è uscito, ha avuto ottime recensioni. Raccontava la vera storia di Adam Winfield, soldato americano in Afghanistan che, nel 2009, con l'aiuto del padre, tentò di allertare l'esercito USA sugli omicidi inutili e crudeli di cui il suo crudele plotone si stava rendendo colpevole.

Ecco la sinossi ufficiale di The Kill Team - il film, in cui cambia il nome del protagonista e che non ha ancora una data d'uscita, anche se il "prossimamente" che leggiamo alla fine fa sperare in un arrivo autunnale.

Quando Andrew Biggman (Nat Wolff), un giovane soldato americano che combatte in Afghanistan, vede i suoi commilitoni uccidere alcuni civili innocenti su ordine del suo sadico comandante, il Sergente Deeks (Alexander Skarsgård), prende in considerazione l'idea di denunciarli alle alte sfere, ma il plotone, che è pesantemente armato e sempre più violento, comincia a sospettare che qualcuno voglia andargli contro, così Andrew inizia a temere di diventare il suo nuovo bersaglio.