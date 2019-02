The Kid: il trailer del western con Ethan Hawke, Chris Pratt e Dane DeHaan che (ri)racconta la storia di Billy the Kid

La storia del Vecchio West è fatta di leggende, e le leggende sono fatte per essere raccontate e riraccontate.

Anche chi ha visto pochi film, o da piccolo non ha letto il "Manuale di Tex nel West", ha sentito perlomeno nominare un pugno di nomi che la storia del West l'hanno scritta con le loro pistole: Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, Jesse James. E Billy the Kid, inseparabile dallo sceriffo Pat Garrett.

Innumerevoli film hanno raccontato la storia di Billy, fuorilegge con già otto morti sulla coscenza prima di essere a sua volta ucciso a soli 21 anni: il più celebre, sicuramente il Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah, ma da non sottovalutare nemmeno il precedente Furia selvaggia con Paul Newman.

Alla fine degli anni Ottanta fu Emilio Estevez a riportare Billy al cinema con i due Young Guns (quelli con le musiche di Bon Jovi) e ora, passati vent'anni, è tempo di raccontare ancora la sua storia.

Diretto da Vincent D'Onofrio, The Kid vede Dane DeHaan nei panni di Billy, e Ethan Hawke in quelli dello sceriffo Pat Garrett. Con loro ci sono anche Chris Pratt e un meno conosciuto Jake Schur. Il film debutterà nei cinema americani l'8 marzo, e questi sono il suo trailer e la sua sinossi ufficiali:





In questo appassionante western, un ragazzino di nome Rio Rio (Jake Schur) è costretto a fuggire attraverso il Southwest americano nel disperato tentatico di salvare la sorella (Leila George) dalle grinfie di un perfido zio (Chris Pratt). Sulla sua strada incontra lo sceriffo Pat Garrett (Ethan Hawke), sulle tracce del famigerato Billy the Kid (Dane DeHaan). Rio si ritrova invischiato sempre più nelle vite di queste due leggendarie figure, mentre il gioco del gatto col topo condotto da Billy si avvia alla sua tragica conclusione. Rio dovrà scegliere che tipo di uomo diventerà, il fuorilegge o l'uomo di valore, e in base alle sue decisioni riuscirà a salvare la sua famiglia.