The Karate Kid: Nicolas Cage e le altre star in lizza per Daniel LaRusso

In una recente intervista Ralph Macchio ha rivelato che tre grossi nomi hollywoodiani avrebbero potuto ottenere il ruolo di Daniel LaRusso al posto suo in The Karate Kid. Uno è Nicolas Cage.

E’ sempre molto divertente immaginare come sarebbe stato un film di culto se avesse avuto un altro protagonista. Questo giochino oggi lo facciamo con The Karate Kid - Per vincere domani (o più semplicemente Karate Kid) e un aiuto ci viene da Ralph Macchio, che ama molto ricordare di tanto in tanto i bei tempi andati.

In una recente intervista durante la trasmissione The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attore ha raccontato che, nonostante il suo provino fosse andato alla grande, il regista John G. Avildsen preferì dargli conferma della parte solo dopo aver visto come se la cavavano con il copione altri tre giovani attori. E chi erano questi tre giovani attori? Delle superstar, naturalmente, artisti che ancora oggi hanno decine di migliaia di fan. Parliamo di Robert Downey Jr., Charlie Sheen e, udite udite, Nicolas Cage.

Ecco cosa ha dichiarato Macchio: "Mi trovarono presto, mi presero, ma si trattava di uno di quei test di prova dall'esito non definitivo. Ricordo che incontrai Charlie Sheen fuori dal bungalow di Jerry Weintraub e pensai: ma cosa ci fa Charlie qui? Credo ci fossero Nic Cage e Robert Downey Junior, che aveva fatto il provino per il ruolo che poi andò a me ne I ragazzi della 56ª strada".

Con una tale concorrenza dev'essere stata una bella soddisfazione per Ralph Macchio ottenere la parte di Daniel LaRusso. All'epoca, e parliamo del 1984, Robert Downey Jr. era forse il più celebre dei competitor di Macchio, avendo debuttato davanti alla macchina da presa all'età di 5 anni in un film diretto da suo padre Robert Downey Sr. L'anno seguente sarebbe apparso ne La donna esplosiva. Anche Nicolas Cage era un attore di tutto rispetto, avendo recitato ad esempio in Rusty il selvaggio. Quanto a Charlie Sheen, quello stesso anno entrò a far parte del casting di Red Dawn - Alba Rossa.

Tornando alla domanda di inizio articolo, è difficile dire come sarebbe stata la saga di The Karate Kid se al posto di Macchio ci fosse stato uno qualsiasi dei tre sopracitati illustri concorrenti. Soprattutto ci domandiamo come avremmo reagito oggi a vedere Tony Stark nella serie Cobra-Kai, i cui fatti si svolgono 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie The Karate Kid.