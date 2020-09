The Kane Chronicles: diventano film per Netflix i libri di Rick Riordan

News Cinema

L'autore di Percy Jackson acconsente ad adattare la sua trilogia di The Kane Chronicles in tre film prodotti da Netflix.

Oltre alla mitologia greca con le avventure di Percy Jackson, lo scrittore Rick Riordan ha reso appetibile ai giovani lettori anche l'Antico Egitto. È molto apprezzata la sua trilogia The Kane Chronicles in cui i protagonisti adolescenti Carte e Sadie Kane discendono da due famiglie di antichi faraoni. Come in Percy Jackson, il mondo contemporaneo è in pericolo a causa di divinità e stregoni egizi che decidono di rifarsi vivi dopo millenni.

È stato lo stesso autore ad annunciare il progetto per adattare in tre film distinti i libri della trilogia dei Kane, La piramide rossa, Il trono di fuoco e L'ombra del serpente. La delusione dei due adattamenti cinematografici del 2010 e 2013 in cui Percy Jackson, figlio di Poseidone, era interpretato da Logan Lerman, ritenuti dall'autore sbagliati sotto molti punti di vista, può essere definitivamente accantonata. Rick Riordan da qualche mese ha iniziato a sviluppare una nuova serie sul figlio di Poseidone per Disney+ e ora per Netflix dovrà occuparsi anche di The Kane Chronicles si cui seguirà personalmente la trasposizione sullo schermo.