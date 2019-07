The Jesus Rolls arriverà in sala all'inizio del prossimo anno!

News Cinema

Lo spin-off de Il grande Lebowski è stato diretto da John Turturro, il quale ha ripreso il suo mitico personaggio dopo più di vent'anni.

La società Screen Media ha acquistato i diritti di distribuzione negli Stati Uniti di The Jesus Rolls, spin-off del cult-movie dei fratelli Coen Il grande Lebowski in cui John Turturro interpretava il mitico (e inquietante) campione di bowling Jesus Quintana. L’attore ha scritto, diretto e ovviamente interpretato il film che uscirà dunque nelle sale americane all’inizio del 2020.

Come già noto The Jesus Rolls è un “ibrido” che mescola Il grande Lebowski sfruttando però la trama de I santissimi, diretto nel 1974 da Bertrand Blier. La trama principale della commedia assurda interpretata tra gli altri anche da Gérard Depardieu vedeva tre criminali trovarsi costantemente in fuga a causa delle loro malefatte. Nel cast di The Jesus Rolls troveremo anche Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), Audrey Tautou (Il codice da Vinci), Jon Hamm (Beirut) e la grande Susan Sarandon (The Rocky Horror Picture Show).

Lo stesso John Turturro ha confermato che Joel ed Ethan Coen non sono in alcun modo coinvolti nel progetto di The Jesus Rolls. La speranza invece è quella che lo siano i tre acerrimi rivali sportivi di Jesus ne Il grande Lebowski, e cioè i protagonisti del film Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Vedremo almeno un cammeo di uno di loro nel lungometraggio? Onestamente lo speriamo!