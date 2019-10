The Irishman: un podcast ufficiale per raccontare i segreti del film di Martin Scorsese

News Cinema

Lo stesso regista a un certo punto interverrà personalmente.

In arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix dal 27 novembre, la visione di The Irishman sarà affiancata da un podcast ufficiale che approfondirà tutti aspetti tecnici e artistici del film di Martin Scorsese. È dato per scontato che lo stesso regista interverrà personalmente per rivelare alcuni segreti sulla lunga lavorazione di quest'opera con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel.

Accreditati e possessori di biglietti potranno vedere The Irishman in anteprima lunedì 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, poi il percorso distributivo del film seguirà quello di Roma di Alfonso Cuaròn uscendo al cinema a metà novembre per pochi giorni in alcune sale cinematografiche. Il podcast si intitola Behind The Irishman ed è il secondo che Netflix produce, dopo quello molto gradito sulla terza stagione di Stranger Things.

The Irishman è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran (Robert De Niro) detto "The Irishman", veterano della seconda guerra mondiale, invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l'opinione pubblica statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), amico dello stesso Sheeran. Un caso nel quale è inevitabilmente invischiato lo stesso Fank e che è rimasto irrisolto nel tempo. Nessuno è stato mai condannato né il corpo di Hoffa è mai stato ritrovato.

Il film offrirà un ritratto indedito dei segreti della criminalità organizzata del tempo: i suoi sistemi interni, gli imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica tradizionale.