The Irishman, Robert De Niro ha età diverse nelle nuove foto del film di Martin Scorsese

Il lungometraggio Netflix, grazie alle tecniche digitali di de-aging, consente a De Niro di mostrare tutte le fasi della vita.

Nelle quattro nuove immagini di The Irishman diffuse da Netflix sui social, Robert De Niro si mostra in quattro età differenti nel nuovo film di Martin Scorsese. L'attore, come si sa, è stato ringiovanito con tecniche digitali di de-aging, già all'opera negli ultimi anni in alcuni film Marvel (su Michael Douglas e Samuel L. Jackson). La fluviale durata di 210 minuti di The Irishman copre epicamente la vita di Frank Sheeran, il vero veterano della II guerra mondiale che fu vicino al mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci), rimanendo legato alla scomparsa misteriosa del sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino). Decenni raccontati in un unico affresco, che sarà presentato il 21 ottobre alla prossima Festa di Roma. Vi lasciamo alle immagini, ricordandovi che il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 27 novembre 2019, con una breve uscita anticipata in sala poco prima, in date italiane ancora da definirsi.