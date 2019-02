The Irishman: Netflix annuncia per l'autunno l'uscita (anche al cinema) del nuovo film di Scorsese con un teaser "cieco"

Sarà certamente un caso se Netflix ha deciso di diffondere un teaser di The Irishman, nel quale ufficializza l'uscita autunnale del nuovo film di Martin Scorsese, proprio durante la notte in cui Roma ha vinto i premi Oscar 2019 per il miglior film straniero, la miglior regia e la miglior fotografia, ma non quello come miglior film in assoluto

O forse no.

Resta il fatto che tra Hollywood e il colosso dello streaming i giochi sono ancora tutti da giocare, e che quella di The Irishman sarà una puntata pesante da parte di Netflix. Che, a giudicare da questo annuncio, ha tutta l'intenzione di tentare nuomente l'assalto agli Academy Awards anche il prossimo anno, magari replicando l'anteprima del film di Scorsese al Festival di Venezia così come avvenuto con quello di Cuarón.

Questo, intanto, è il teaser di annuncio - senza footage originale - di The Irishman: