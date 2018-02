The Irishman: il budget del film di Scorsese sale a 140 milioni di dollari

Oltre ad essere uno dei film più attesi del 2019 - perché sappiamo che, ahimé, non ce la farà a uscire entro la fine del 2018, precludendosi la possibilità di partecipare alla gara dei premi cinematografici più importanti - The Irishman concorre ad aggiudicarsi il titolo di produzione più costosa della prossima stagione. Sembra infatti che il budget del gangster movie che riporta Martin Scorsese a lavorare con Robert De Niro (il suo attore feticcio di un tempo) abbia superato di molto i 100 milioni di dollari stanziati inizialmente da Netfix e sia arrivato alla bellezza di 140 milioni. Il motivo di un aumento tanto salato, che per molti non è un mistero, è il previsto ringiovanimento del protagonista, e probabilmente anche di altri interpreti. La tecnica, già utilizzata per Il curioso caso di Benjamin Button e Blade Runner 2049 (e brevemente, con lo stesso, De Niro per Joy) ha costi esorbitanti e quasi certamente renderà la postproduzione eterna.

A questa spesa, che già aveva convinto la piattaforma streaming ad aumentare il costo di partenza di 20 milioni di dollari, va aggiunto il cachet del regista, che ammonta a 10, 15 milioni dollari. E poi bisogna calcolare gli imprevisti, il che significa che la cifra potrebbe ancora aumentare. E’ vero che Netflix è un finanziatore sicuro e danaroso, ma per assicurarsi altre collaborazioni in futuro Scorsese dovrà fare miracoli con questo suo film, superando se stesso.

Basato sul libro di Charles Brandt "I Heard Your Paint Houses", The Irishman, è incentrato sulla vita di Frank Sheeran (De Niro), veterano della Seconda Guerra Mondiale e sindacalista dell'International Brotherhood of Teamsters che fu accusato di essere in affari con la malavitosa famiglia Bufalino e di non essere estraneo all'omicidio di JFK e Jimmy Hoffa. Nel cast all star del film ci sono anche Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin.