The Irishman: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Martin Scorsese

In Italia lo vedremo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, poi nelle sale per un'uscita limitata e, ovviamente, in streaming su Netflix.

Ecco finalmente il primo trailer ufficiale di The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, lungamente atteso e altrettanto rimandato per via di una complessa fase di postproduzione, durante la quale gli esperti degli effetti hanno dovuto ringiovanire digitalmente il protagonista Robert De Niro, per raccontarne una storia che va dagli anni della II Guerra Mondiale fino ai Novanta.

Come noto, nel film De Niro veste i panni di Frank Sheeran, detto "L'irlandese", un killer della mafia italoamericana che ha imparato il mestiere proprio quando era di stanza in Italia con l'esercito americano durante la guerra, che è stato il killer di riferimento delle più importanti famiglie mafiose degli States e che ha confessato di essere stato l'autore materiale dell'assassinio del leader sindacale Jimmy Hoffa.

Il film, che lo vede al fianco di Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel e molti altri, sarà presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma 2019, il 21 ottobre, per poi fare un limitato debutto nelle sale cinematografiche e successivamente farsi disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix, che l'ha prodotto.