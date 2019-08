The Irishman di Martin Scorsese ha finalmente una data di uscita al cinema

News Cinema

L'atteso nuovo film del regista, con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, arriverà sul grande schermo il 1 novembre, poco meno di un mese prima dello sbarco in streaming su Netflix.

Se ne parla da parecchi mesi e finalmente una data c'è, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. The Irishman, il nuovo, attesissimo (che ve lo diciamo a fare) film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, arriverà al cinema il 1 novembre prossimo.

Il grande regista newyorkese avrebbe voluto un'uscita in un numero cospicuo di sale, dovrà invece accontentarsi di quella che ormai viene definita la release alla Netflix, ovvero una prima distribuzione su un numero limitato di schermi, che aumenteranno gradualmente fino all'arrivo del film sulla piattaforma in streaming previsto il 27 novembre prossimo.

Insomma, The Irishman seguirà più o meno il percorso distributivo di Roma, il film Premio Oscar di Alfonso Cuaron, che ebbe un'uscita limitata al cinema, sia in termine di sale che di date, verso metà novembre 2017, per poi approdare in streaming su Netflix a metà dicembre di quello stesso anno.

Al momento non abbiamo notizie ufficiali sull'uscita cinematografica di The Irishman in Italia.



The Irishman: Il Teaser Trailer Italiano del Film - HD

The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran (Robert De Niro) detto "The Irishman", veterano della seconda guerra mondiale, invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, verrà raccontato nel film uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l'opinione pubblica statunitense, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), caso rimasto irrisolto nel tempo, nessuno è stato mai condannato né il corpo di Hoffa è mai stato ritrovato.

Il film offrirà un ritratto inedito dei segreti della criminalità organizzata: i suoi sistemi interni, gli imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica tradizionale.

Nel cast stellare troviamo anche Anna Paquin, Ray Romano, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Jesse Plemons, Jack Huston e Stephen Graham.