The Irishman di Martin Scorsese debutterà nelle sale americane per il Ringraziamento

Secondo quanto dichiarato da uno dei suoi produttori - che poi è Irwin Winkler, non proprio il primo sprovveduto su piazza - The Irishman debutterà nelle sale americane per il Giorno del Ringraziamento, che in questo 2019 cade giovedì 28 novembre.

Sebbene non ci siano al momento conferme o smentite da parte di Netflix, sembra proprio che il colosso dello streaming voglia replicare anche per l'attesissimo gangster movie di Martin Scorsese - che, come noto, mette assieme nel cast Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel - la stessa strategia distributiva attuata per Roma di Alfonso Cuaron, che arrivò nei cinema statunitensi il 21 novembre dello scorso anno per poi debuttare anche nelle sale di mezzo mondo nel giro di un paio di settimane e fare la sua apparizione sulla piattaforma streaming il 14 dicembre.



The Irishman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Resta da chiarire - oltre che una ufficialità sulla data d'uscita - se, visti i risultati agli Oscar di Roma, Netflix non voglia magari scaramanticamente replicare anche la prima mondiale al Festival di Venezia.

Per Alberto Barbera e il suo team un'eventuale presenza di Scorsese e soci al Lido sarebbe un ennesimo gran colpo capace di giovare all'immagine internazionale della Mostra: anche perché, lo scorso aprile, il direttore di Cannes Thierry Fremaux rispose piccato a coloro i quali lamentavano l'assenza di The Irishman nel programma del suo festival sostenendo che non solo il film non era pronto, ma che non lo sarebbe stato prima di Natale.