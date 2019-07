The Irishman di Martin Scorsese aprirà il New York Film Festival

News Cinema

Anteprima mondiale nella Grande Mela per il film Netflix con Robert De Niro e Al Pacino.

Niente Festival di Venezia o Toronto per The Irishman di Martin Scorsese. Il “colpo grosso” l’ha fatto invece il New York Film Festival, che presenterà il lungometraggio prodotto da Netflix in anteprima mondiale come film d’apertura. La 57° edizione della kermesse cinematografica della Grande Mela si terrà dal 27 settembre al 13 ottobre.

Il direttore del New York Film Festival Kent Jones ha così commentato l’annuncio: “The Irishman è molte cose: ricco, divertente, problematico e come tutti i grandi film assolutamente singolare. E’ il lavoro di un maestro, con una padronanza dell’arte cinematografica che raramente ho visto in vita mia, e lavora su un livello di intimità umana che mi ha davvero entusiasmato. Quello che posso dire è che nel momento in cui è finito volevo già rivederlo ancora e ancora.”

Robert De Niro interpreta nel film il malavitoso Frank “The Irishman” Sheeran, che assassinò più di 25 persone. Al Pacino invece avrà il ruolo di Jimmy Hoffa. Nel cast anche Joe Pesci, Anna Paquin e Harvey Keitel. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Zaillian, premio Oscar per Schindler’s List. Si tratta dell’adattamento del libro scritto da Charles Brandt e intitolato I Heard You Paint Houses.