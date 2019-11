The Irishman da oggi al cinema per tre giorni, qui l'elenco delle sale di tutta Italia

News Cinema

Tra oggi lunedì 4 e dopodomani mercoledì 6 novembre, il film di Martin Scorsese sarà programmato su 98 schermi italiani.

Chi l'ha visto in anteprima lo scorso 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2019, ha parlato del "miglior film di Scorsese", del "canto del cigno dei film di mafia", di "memorabili prove d'attore". Prima che arrivi su Netflix il 27 novembre, avete tre giorni di tempo per vedere The Irishman in una sala cinematografica. Da oggi lunedì 4 a dopodomani mercoledì 6 novembre, grazie alla distribuzione della Cineteca di Bologna, l'opera di Martin Scorsese è programmata su 98 schermi in tutta Italia in versione originale con i sottotitoli italiani. È bene anche non dimenticare che il film con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci ha una durata di 3 ore e mezza. Dopo che l'avrete visto (o prima se preferite) potete leggere la recensione di The Irishman di Federico Gironi.

Qui sotto l'elenco dei cinema che proiettano The Irishman:

ABRUZZO

Lanciano (CH) - Ciakcity Cinema 04 - 05 - 06 novembre

BASILICATA

Potenza - Cineteatro Don Bosco 04 - 05 novembre

CALABRIA

Reggio Calabria - Multisala Lumière 04 - 05 - 06 novembre

CAMPANIA

Aversa (CE) - Cinema Vittoria 04 - 05 - 06 novembre

Capua (CE) - Cinema Ricciardi 04 - 05 - 06 novembre

Lioni (AV) - Multisala Cinema Nuovo 04 - 05 - 06 novembre

Napoli - Cinema Delle Palme 04 - 05 - 06 novembre

Napoli - Cinema Vittoria 06 novembre

EMILIA ROMAGNA

Albinea (RE) - Cinema Apollo 04 novembre

Bologna - Cinema Lumière 04 - 05 - 06 novembre

Bologna - Cinema Odeon 04 - 05 - 06 novembre

Borgo Maggiore (Rep. San Marino) - Cinema Concordia 04 - 05 - 06 novembre

Ca' de Fabbri (BO) - Cinema Mandrioli 04 - 05 novembre

Cavriago (RE) - Multisala 900 04 - 05 novembre

Cesena (FC) - Cinema Eliseo 04 - 05 - 06 novembre

Ferrara - Cinema Boldini 04 - 06 novembre

Modena - Filmstudio 7b 04 novembre

Parma - Cinema Astra 04 novembre

Parma - Cinema Edison 05 novembre

Piacenza - Multisala Corso 04 - 06 novembre

Reggio Emilia - Cinema Jolly 04 - 05 - 06 novembre

Reggio Emilia - Cinema Rosebud 04 - 06 novembre

Rimini - Cinema Settebello 04 - 05 - 06 novembre

Santarcangelo di Romagna (RN) - Supercinema 04 - 05 - 06 novembre

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste - Cinema Ariston 04 - 05 - 06 novembre

Udine - Cinema Centrale 04 - 05 - 06 novembre

LAZIO

Civitavecchia (RM) - Sala Buonarroti 04 - 05 - 06 novembre

Grottaferrata (RM) - Cinema Alfellini 04 - 05 - 06 novembre

Roma - Cinema Quattro Fontane 04 - 05 - 06 novembre

Roma - Cinema Nuovo Sacher 04 - 05 - 06 novembre

Tarquinia (VT) - Cinema Etrusco 04 - 05 - 06 novembre

LIGURIA

Chiavari (SP) - Cinema Mignon 05 - 06 novembre

La Spezia - Cinema Nuovo 04 - 05 - 06 novembre

LOMBARDIA

Bergamo - Cinema Conca Verde 04 -05 - 06 novembre

Cremona - Cinema Filo 06 novembre

Luino (VA) - Cinema Sociale 04- 05 - 06 novembre

Mantova - Cinema Mignon 04- 05 - 06 novembre

Milano - Cinema Beltrade 04- 05 - 06 novembre

Milano - Cinema Centrale 04- 05 - 06 novembre

Milano - Il Cinemino 04- 05 - 06 novembre

Milano - Cinema Mexico 04 - 05 - 06 novembre

Ostiglia (MN) - Teatro Nuovo Mario Monicelli 05 novembre

Paderno Dugnano (MI) - Area Metropolis 2.0 04- 05 - 06 novembre

Varese - Cinema Teatro Nuovo 04 novembre

MARCHE

Ancona - Cinema Azzurro 04- 05 - 06 novembre

Civitanova Marche (MC) - Cinema Conti 04 - 05 - 06 novembre

Cupra Marittima (AP) - Cinema Margherita 04- 05 novembre

Fermo - Sala degli Artisti 04 - 05 novembre

Urbino (PU) - Cinema Ducale 04 - 05 - 06 novembre

PIEMONTE

Alessandria - Multisala Kristalli 04 - 05 novembre

Asti - Sala Pastrone 04 - 05 - 06 novembre

Bra (CN) - Cinema Impero 04 - 05 - 06 novembre

Novara - Cinema Araldo 05 - 06 novembre

Torino - Ambrosio Cinecafè 04 - 05 - 06

Torino - Greenwich Village 04 - 05 - 06 novembre

PUGLIA

Altamura (BA) - Cinema Grande 04 - 05 - 06 novembre

Bari - AncheCinema 05 - 06 novembre

Bari - Cinema Splendor 04 - 05 novembre

Barletta - Cinema Opera 05 - 06 novembre

Gravina di Puglia (BA) - Cinema Sidion 04 - 05 - 06 novembre

Lecce - Cinema DB d'Essai 05 novembre

Lucera (FG) - Cineteatro Dell'Opera 04 - 05 - 06 novembre

Mola di Bari (BA) - Metropolis Multicine 04 - 05 - 06 novembre

Polignano a mare (BA) - Multisala Vignola 04 - 05 - 06 novembre

San Giorgio Jonico (TA) - Casablanca Multicine 04 - 05 - 06 novembre

SARDEGNA

Cagliari - Cinema Greenwich 04 - 05 - 06 novembre

SICILIA

Catania - Cinema King 04 - 05 novembre

Cefalù (PA) - Cinema Astro 04 - 05 - 06 novembre

Messina - Multisala Iris 04 - 05 - 06 novembre

Palermo - Multisala Aurora 04 - 05 - 06 novembre

Palermo - Cinema Rouge et Noir 04 - 05 - 06 novembre

Palermo - Cityplex Tiffany 04 - 05 - 06 novembre

TOSCANA

Arezzo - Cinema Eden 04 - 05 - 06 novembre

Camaiore (LU) - Cinema Borsalino 05 - 06 novembre

Firenze - Cinema Flora 04 - 05 - 06 novembre

Pietrasanta (LU) - Cinema Comunale 04 - 05 novembre

Pisa - Cinema Arsenale 04 - 05 - 06 novembre

Pistoia - Cinema Roma 04 - 05 - 06 novembre

Pontedera (PI) - Cineclub Agorà 04 - 05 - 06 novembre

Prato - Centro Pecci 05 - 06 novembre

Siena - Cinema Nuovo Pendola 05 - 06 novembre

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Cinema Capitol 04 - 05 - 06 novembre

Rovereto (TN) - Cinema Teatro Rosmini 05 - 06 novembre

UMBRIA

Narni (TR) - Cinema M. Monicelli 04 - 05 - 06 novembre

Perugia - Nuovo Cinema Méliès 04 - 05 - 06 novembre

Perugia - Cinema Postmodernissimo 04 - 05 - 06 novembre

Perugia - Cinematografo Comunale Sant'Angelo 04 - 05 - 06 novembre

Perugia - Cinema Zenith 04 - 05 - 06 novembre

Spoleto (PG) - Cinema Sala Pegasus 04 - 05 - 06 novembre

Umbertide (PG) - Cinema Metropolis 04 - 05 - 06 novembre

VENETO

Feltre (BL) - Officinema 04 - 05 - 06 novembre

Mestre (VE) - Cinema IMG Candiani 04 - 05 - 06 novembre

Padova - Cinema Il Lux 05 novembre

Venezia - Cinema Rossini 04 - 05 - 06 novembre

Verona - Cinema Fiume 04 novembre

Verona - Cinema Kappadue 05 - 06 novembre

Vicenza - Cinema Araceli 04 - 05 - 06 novembre

Vittorio Veneto (TV) - Multisala Verdi 04 - 05 - 06 novembre