The Irishman: a Natale regalate lo script integrale del film di Martin Scorsese (è online ed è gratis)

La sceneggiatura è scritta da Steven Zaillian, già autore dei copioni di Schindler's List e Gangs of New York.

Cinque nomination ai Golden Globe, tra cui proprio quella per la sceneggiatura. The Irishman è un'impotente opera di Martin Scorsese il cui script firmato da Steven Zaillian è la colonna portante.

La storia del film è un adattamento del romanzo I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, edito in Italia da Fazi Editore. Si direbbe scontata la candidatura agli Oscar per Steven Zaillian che in carriera ne ha già ricevute quattro per Risvegli, Gangs of New York, L'arte di vincere e Schindler's List, vincendo la statuetta per quest'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.