The Irishman: 13 entusiasti tweet di Guillermo del Toro sul nuovo film di Martin Scorsese

Accolto negli Stati Uniti da una salve di recensioni entusiaste dopo la presentazione al New York Film Festival (siamo al 100% di recensioni "fresh" su Rotten Tomatoes, mentre il punteggio sull'altro noto aggregatore di recensioni, Metacritic, è un comunque altissimo 92 su 100), The Irishman ha incassato anche il plauso di un illustre collega di Martin Scorsese.

Guillermo del Toro, che è molto attivo su Twitter, ha infatti prodotto un thread di 13 tweet nei quali si spertica in lodi per questo gangster movie interpretato da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e tanti altri, che in Italia vedremo in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 21 ottobre, prima di un passaggio limited nelle sale previsto in novembre e il successivo debutto sulla piattaforma streaming di Netflix.

1/13: 13 Tweets about Scorsese's The Irishman: First- the film connects with the epitaph-like nature of Barry Lyndon. It is about lives that came and went, with all their turmoil, all their drama and violence and noise and loss… and how they invariably fade, like we all do…— Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019