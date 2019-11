The Invisible Man: Elizabeth Moss in preda al panico nelle prime foto del pauroso remake de L'uomo invisibile

News Cinema

Prodotto dalla Blumhouse, l'horror diretto da Leigh Whannell non farà dormire sonni tranquilli nemmeno ai più coraggiosi.

In attesa del trailer di The Invisible Man, remake/reboot dell'horror di James Whale che apparteneva al ciclo dei mostri della Universal Pictures e da noi si intitolava L'uomo invisibile, sono arrivate le prime foto di scena. Gli scatti, che dobbiamo a Entertainment Weekly, ci mostrano la protagonista Elisabeth Moss in preda a un cieco terrore. Il suo personaggio, che credeva morto e sepolto l'ex fidanzato violento, deve infatti far fronte al suo inatteso e terrificante ritorno. Il boyfriend in questione, infatti, non solo non ha cambiato le proprie cattive abitudini, ma ha anche acquistato il dono dell'invisibilità e e non ha nessuna intenzione di andare in giro con il volto coperto da bende e gli occhiali scuri come il personaggio impersonato da Claude Reins nel 1933 . "Volevo allontanarmi dalla tradizione e fare qualcosa di moderno e davvero realistico, per quanto si possa essere realistici quando si dirige un film intitolato L'uomo Invisibile" - ha spiegato a tal proposito il regista Leigh Whannell (a cui dobbiamo la sceneggiatura dei primi tre Saw e della saga di Insidious). "Volevo che il film generasse tensione e spaventasse come L'uomo Invisibile non aveva mai fatto”.

Come sappiamo, The Invisible Man è prodotto dal guru degli horror low budget Jason Blum e dietro c'è la Universal Pictures, che lo ha incaricato di produrre film dell'orrore più piccoli e non interconnessi fra loro. Il Dark Universe, insomma non c'entra nulla, e come potrebbe, visto il rovinoso esperimento de La Mummia con Tom Cruise? Qui il punto di vista non è quello dell'uomo invisibile, impersonato da Oliver Jackson-Cohen (il Luke Crain di Hill House), ma del personaggio della Moss. Anche i mostri, insomma, risentono degli effetti del #MeToo, e comunque Elisabeth Moss è perfettamente in grado di portare sulle sue spalle un intero film. La protagonista di The Handmaid’ Tale nonché la Peggy Olson di Mad Men è un'attrice con fiocchi, dotata di grandissimo carisma e talento.

The Invisible Man arriverà nelle sale USA il 28 febbraio 2020.