The Informer: Il Trailer Ufficiale in Italiano del film con Joel Kinnaman e Rosamund Pike

L'adrenalinico action-thriller scritto e diretto da Andrea Di Stefano arriverà nei cinema italiani il 17 ottobre.

Arriverà nei cinema italiani il 17 ottobre, distribuito da Adler, The Informer - Tre Secondi Per Sopravvivere, secondo lungometraggio diretto da Andrea Di Stefano dopo Escobar: Paradise Lost con Benicio Del Toro del 2014.

L'action-thriller, che vede protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common e Clive Owen, è basato sul romanzo svedese "Tre Sekunder," di Roslund & Hellström pubblicato nel 2009, e questo qui sotto è il trailer ufficiale in italiano del film:





La trama ufficiale del film:

Pete Koslow (Joel Kinnaman) è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno.