The Informer: il nuovo trailer del thriller di Andrea Di Stefano con Joel Kinnaman

L'opera seconda dell'attore/regista italiano dopo Escobar, uscirà in Inghilterra il 30 agosto e in Italia sarà distribuita da Adler. Nel cast anche Clive Owen, Rosamund Pike e Common.

Anche se era stato accolto tiepidamente, a noi il primo film da regista dell'attore romano Andrea Di Stefano, Escobar, con uno splendido Benicio del Toro, era piaciuto molto, per cui siamo curiosi di vedere la sua opera seconda, anch'essa realizzata all'estero. Si tratta di The Informer, che da noi sarà distribuita in data ancora non comunicata da Adler Entertainment.

Nel film Joel Kinnaman è Peter Koslow, un militare dei Corpi Speciali congedato con onore. Costretto a usare violenza per difendere sua moglie (Ana de Armas), Pete viene arrestato e rinchiuso in prigione. Due agenti dell'FBI (Rosamund Pike e Clive Owen) gli offrono la possibilità di una liberazione anticipata a condizione che diventi un loro informatore e che usi le sue capacità di ex militare per aiutarli a incastrare il più potente boss della criminalità newyorkese, il Generale. Quando però l'operazione provoca la morte di un agente di polizia sotto copertura, Pete si ritrova in mezzo al fuoco incrociato dei criminali e dell'FBI. Il Generale vuole che torni in prigione per organizzare dall'interno un traffico di droga. Per l'FBI il fatto che lui accetti è l'unico modo per poterlo aiutare a uscire di prigione. Diviso tra scelte impossibili, Koslov deve tornare in prigione, dove escogita un piano per sfuggire a tre delle più potenti organizzazioni newyorkesi: la mafia, il dipartimento di polizia e l'FBI - per salvare se stesso e la sua famiglia.

Nel cast ci sono anche il rapper Common, Arturo Castro e Ruth Bradley e questo è il nuovo trailer.